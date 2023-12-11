Хрюнов ответил на вопрос о получении Кевином Джонсоном паспорта РФ

Промоутер Владимир Хрюнов ответил на вопрос, когда американский боксер Кевин Джонсон получит гражданство РФ и российский паспорт.

«В среду, 13 декабря, заседание комиссии по гражданству, и я думаю, что бой в Челябинске он уже проведет в качестве российского гражданина», — приводит РЕН ТВ слова Хрюнова.

15 декабря Джонсон проведет поединок против россиянина Максима Бабанина, который станет главным на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Челябинске.

Ранее Джонсон заявил, что хотел стать российским гражданином еще 15 лет назад и что он планирует жить в Самаре.

Трансляция турнира в прямом эфире РЕН ТВ начнется в 22:00 по московскому времени (00:00 — по челябинскому).