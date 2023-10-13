Хрюнов: «Нас ждет очень «горячий» поединок между Иваном Емельяненко и Рябым»

Промоутер Владимир Хрюнов поделился ожиданиями от предстоящего боя между Иваном Емельяненко и Юрием Рябым.

«Дело в том, что, как бы ни закончился этот поединок, у Ивана есть самое главное — фамилия и принадлежность к такому великому бойцовскому семейству, как Емельяненко. Самый шикарный, самый своеобразный Александр и харизматичный, действительно заслуживающий своего прозвища Последний император Федор.

С технической точки зрения, как подходит подготовка Ивана Емельяненко, нас ждет тоже очень «горячий» поединок», — приводит РЕН ТВ слова Хрюнова.

Бой между Емельяненко и Рябым пройдет 27 октября в рамках нового турнира суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ».