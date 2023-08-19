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Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 03:49

Хрюнов: «Монсон завелся не на шутку. Сегодня он разбил любой скепсис»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Промоутер Владимир Хрюнов поделился мнением о бое Джеффа Монсона и Олега Тактарова на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Они не хотели друг другу уступать. Вы знаете, какие ссоры были вчера и позавчера? «Я в этот угол пойду! Да ты мне не указывай!» Монсон завелся не на шутку. Сегодня он разбил любой скепсис» — сказал Хрюнов.

Россиянин Олег Тактаров и американец Джефф Монсон не выявили победителя в со-главном бою турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок прошел в Москве на волейбольной арене «Динамо».

Олег Тактаров и&nbsp;против Джеффа Монсона. Бой Тактаров — Монсон завершился ничьей
Владимир Хрюнов
Джефф Монсон
Олег Тактаров
0
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