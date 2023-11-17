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Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 14:07

Иранец Каземи прибыл в Россию для боя с Муртазаевым

Виктория Кравченко
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Иранский боец Сина Каземи прилетел в Россию, чтобы сразиться на ринге «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с россиянином Исламом Муртазаевым.

«Завтра будет очень хороший бой против крутого бойца из России Ислама Муртазаева. Буду готовиться. Когда поступает такое предложение, ты не имеешь права от него отказаться.

Бой лучшего против лучшего. Спасибо за приглашение выступить на таком крутом турнире с таким крутым соперником. Вы все увидите зрелищный бой», — сказал Каземи «РЕН ТВ».

Изначально Муртазаев должен был провести бой с Оливейрой. 14 ноября промоутер Камил Гаджиев сообщил, что соперник россиянина получил травму — разрыв бицепса.

Бой Муртазаева и Каземи состоится 18 ноября в Сочи.

 

 

Источник: https://ren.tv/news/sport/1162917-luchshii-protiv-luchshego-kazemi-pribyl-v-rossiiu-dlia-boia-s-murtazaevym
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