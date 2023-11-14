Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 19:37

Иранский боец Азими может заменить Оливейру в бою с Муртазаевым

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Промоутер турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Штырков VS Минеев» Камил Гаджиев сообщил, что иранский боец Сенак Азими может заменить бразильца Джонатана Оливейру, который должен был драться с Исламом Муртазаевым.

У Оливейры семь дней назад произошел разрыв бицепса.

«Сейчас у нас иранец Сенак Азими. У иранцев немного проще с визами. У него рекорд — 11:0», — приводит РЕН ТВ слова Гаджиева.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Штырков VS Минеев» состоится 18 ноября в Сочи. Телеканал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.

Источник: РЕН ТВ
1
0
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Медведев мечтает после завершения карьеры теннисиста стать гонщиком-любителем
Старший сын Рамзана Кадырова назначен первым заместителем министра спорта Чечни
Госдума приняла закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам
Лукашенко объявил о раскрытии преступной схемы по экспорту молока в РФ
Эксперт назвал причину отказа Пашиняна от участия в саммите ОДКБ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ
Мобильные приложения СЭ

Гаджиев считает, что бой между Малафеевым и Шостаком будет неуступчивым