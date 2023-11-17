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Бойцовский клуб РЕН ТВ

17 ноября, 22:43

Иранский боец Каземи: «Я приехал в Россию не чтобы заработать деньги, а чтобы показать свою страну»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Иранский боец Сима Каземи, который экстренно вышел на замену бразильцу Джонатану Оливейре в поединке с Исламом Муртазаевым, на взвешивании «Бойцовского клуба РЕН ТВ» заявил, что приехал в Россию не ради денег.

«Я приехал не чтобы заработать деньги, а чтобы показать свою страну и какие бойцы есть в Иране», — приводит слова Каземи РЕН ТВ.

О том, что 24-летний иранский кикбоксер получил визу и начал подготовку к поединку, стало известно 15 ноября. Замена в бой Муртазаевым потребовалась после того, как бразильский спортсмен Джонатан Оливейра получил разрыв бицепса.

18 ноября на «RED Арене» в Сочи состоится новый турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Главный бой — схватка Ивана Штыркова и Владимира Минеева.

Источник: РЕН ТВ
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