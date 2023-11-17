Иранский боец Каземи: «Я приехал в Россию не чтобы заработать деньги, а чтобы показать свою страну»

Иранский боец Сима Каземи, который экстренно вышел на замену бразильцу Джонатану Оливейре в поединке с Исламом Муртазаевым, на взвешивании «Бойцовского клуба РЕН ТВ» заявил, что приехал в Россию не ради денег.

«Я приехал не чтобы заработать деньги, а чтобы показать свою страну и какие бойцы есть в Иране», — приводит слова Каземи РЕН ТВ.

О том, что 24-летний иранский кикбоксер получил визу и начал подготовку к поединку, стало известно 15 ноября. Замена в бой Муртазаевым потребовалась после того, как бразильский спортсмен Джонатан Оливейра получил разрыв бицепса.

18 ноября на «RED Арене» в Сочи состоится новый турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Главный бой — схватка Ивана Штыркова и Владимира Минеева.