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Сегодня, 19:09

Калажоков пообещал «хороший, красочный и кровавый» поединок с Пасторе

Владислав Маслов
Корреспондент
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Россиянин Кантемир Калажоков поделился ожиданиями от поединка с американским бойцом MMA Бреттом Пасторе на турнире по кулачным боям в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Калажоков отметил, что смотрел некоторые из боев американца.

«Неплохой боец. Думаю, составит мне хорошую конкуренцию. Будет хороший, красочный, кровавый бой», — цитирует бойца «РЕН ТВ».

20 сентября в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет турнир по кулачным боям, на котором также сразятся Игорь «Имеля» Ионов (Россия) и Алекс «Ковбой» Оливейра (Бразилия).

Главный бой вечера — Сергей Кузьмин (Россия) против ДеАндре Севейджа (США). Поединок пройдет в формате 5 раундов по 2 минуты.В соглавном бою на ринге встретятся россиянин Олег Фомичев и американец Роб Морроу. Их бой пройдет в формате 3 раунда по 2 минуты.

Источник: РЕН ТВ

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