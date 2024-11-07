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Сегодня, 13:05

Калинин назвал Дацика неудобным соперником в бою против Гаверна

Боец Вячеслав Дацик.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Боец MMA Сергей Калинин оценил шансы Вячеслава Дацика на победу в бою против американца Джейсона Гаверна, который состоится 15 ноября в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

«Гаверн, как боксер, скорее всего, первый-второй раунд будет держаться на дистанции, не форсировать события и потихоньку расстреливать Дацика. Ну, с Дациком, как и со мной, лучше в ближний бой не залезать. Дацик и скорость вообще несовместимы. В этом и парадокс, кто кого срубит. Я не знаю, какой у Гаверна план на бой. Скорее всего, мы знаем Дацика, Дацик будет стараться зарубиться. Гаверн пару раундов даст Дацику помахать, вымахаться, а потом уже забрать», — сообщил Калинин РЕН ТВ.

15 ноября на волейбольной арене «Динамо» в Москве состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия». Главным событием вечера станет поединок между российским бойцом смешанного стиля Вячеславом Дациком и американцем Джейсоном Гаверном. Бой пройдет в формате четырех раундов по три минуты.

Источник: РЕН ТВ
Сергей Калинин
Вячеслав Дацик
Джейсон Гаверн

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