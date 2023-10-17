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Сегодня, 17:08

Калинин признался, что будет болеть за Рябого в бою с Емельяненко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец смешанного стиля Сергей Калинин признался, что будет болеть за Юрия Рябого в поединке против Ивана Емельяненко.

«Рябого я лично хорошо знаю, хороший парень, мы с ним пересекались не раз. Только положительные эмоции. Это определенный груз, ответственность для него. Он должен доказать, что достоин братьев. Это вызывает лично у меня уважение», — приводит слова Калинина РЕН ТВ.

Рябой проведет бой против Ивана Емельяненко 27 октября в рамках нового турнира суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

35-летний Емельяненко дебютировал в октагоне в мае 2023 года. В своем дебютном бою он одержал победу над Алексеем Леденевым.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1152891-boets-kalinin-priznalsia-chto-budet-bolet-za-riabogo-v-boiu-s-emelianenko
Сергей Калинин
Иван Емельяненко
ММА
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