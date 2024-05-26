Камару Усман заявил, что побьет Яна Блаховича. Поляк ответил

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-4) уверен, что сможет одолеть экс-чемпиона в полутяжелом весе Яна Блаховича (29-10).

«Вы хотите увидеть меня против него? Все говорили, что он крупный полутяжеловес, но, стоя рядом с ним, я был точно таких же габаритов. Я говорю вам, что я бы не стал думать о бое с ним, если бы не мог подняться в полутяжелый вес.

В начале боя у каждого есть силы, и стоит мне только взять его ногу и повалить, как сценарий боя тут же изменится. И именно это я и планирую сделать. Гловер Тейшейра сделал с ним то же самое», — сказал Усман на подкасте Pound 4 Pound.

«Если ты все еще думаешь об этом бое, то погнали. Я буду готов», — ответил Блахович в соцсети X.

Блахович в марте перенес вторую операцию на плече. Первая операция прошла в декабре 2023-го. Сейчас поляку 41 год. Он должен был подраться с Александром Ракичем (14-4) 20 января на UFC 297 в Торонто, Канада, но снялся с поединка из-за травмы.