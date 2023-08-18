В пятницу, 18 августа, белоруска Катарина Ковалева и россиянка Луиза Давыдова проведут бой в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок пройдет в Москве на волейбольной арене «Динамо». Начало — в 23:00 по московскому времени.

YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка» покажет в прямом эфире бой Петровский — Джонсон.

Видеотрансляция поединка в прямом эфире также пройдет на канале РЕН ТВ. «СЭ» проведет на сайте текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов боя.

Для Ковалевой это будет дебют в профессиональном боксе. На счету у россиянки Давыдовой уже 11 профессиональных поединков — 7 побед и 4 поражения.