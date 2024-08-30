Кевин Джонсон.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» проходит в Череповце в пятницу, 30 августа, на площадке «Ледового дворца». Начало вечера запланировано на 23.15 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. В прямом эфире трансляцию показывают на федеральном телеканале РЕН ТВ и YouTube-канале «Ушатайка».

В главном событии вечера пройдет поединок Алексея Папина и Феликса Валеры. В со-главном бою состоится реванш Кевина Джонсона и Шона Тернера. Эти бойцы уже встречались в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» — в поединке по правилам бокса в ММА перчатках победу нокаутом одержал россиянин.

Информация о главном поединке вечера доступна в материале на сайте «СЭ». Расписание главного карда можно узнать в материале по ссылке.