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Сегодня, 15:23

Кевин Джонсон восхитился количеством детей на открытой тренировке звезд «Бойцовского клуба»

Виктория Кравченко
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Российский боксер американского происхождения Кевин Джонсон прокомментировал мероприятие, на котором звезды «Бойцовского клуба РЕН ТВ» проводят открытые тренировки для всех желающих.

«Дети — это наше будущее, поэтому очень важно вкладываться в них, они — будущее! Мы — будущие бабушки и дедушки, они — будущие президенты, депутаты, учителя, врачи и родители», — цитирует Джонсона «РЕН ТВ».

44-летний экс-претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе Джонсон получил гражданство РФ в январе 2024 года. До этого спортсмен представлял США.

Источник: РЕН ТВ
Кевин Джонсон
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