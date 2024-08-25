Кевин Джонсон восхитился количеством детей на открытой тренировке звезд «Бойцовского клуба»

Сегодня, 15:23
Российский боксер американского происхождения Кевин Джонсон прокомментировал мероприятие, на котором звезды «Бойцовского клуба РЕН ТВ» проводят открытые тренировки для всех желающих.
«Дети — это наше будущее, поэтому очень важно вкладываться в них, они — будущее! Мы — будущие бабушки и дедушки, они — будущие президенты, депутаты, учителя, врачи и родители», — цитирует Джонсона «РЕН ТВ».
44-летний экс-претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе Джонсон получил гражданство РФ в январе 2024 года. До этого спортсмен представлял США.