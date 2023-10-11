Комментатор Садоков поделился ожиданиями от боя Дацика и Романкевича

Комментатор Александр Садоков рассказал о своих ожиданиях от боя между россиянином Вячеславом Дациком и белорусом Петром Романкевичем.

«Драться будут «не на жизнь, а на смерть», несмотря на всю дружбу. И это будет очень крутая битва, потому что Романкевич — очень обученный боец, все-таки мастер спорта международного класса по тайскому боксу. А Слава Дацик — «мастер спорта по всем видам спорта», наш любимец, наш тигр, который дерется до последнего. Будет знатная рубка», — цитирует Садокова РЕН ТВ.

Бой Дацика и Романкевича станет главным поединком нового турнира суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который состоится 27 октября.