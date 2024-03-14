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Бойцовский клуб РЕН ТВ

14 марта, 23:45

Комментатор Садоков полагает, что Минаков досрочно победит Томпсона

Алина Савинова
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Спортивный комментатор Александр Садоков поделился мыслями в преддверии поединка россиянина Виталия Минакова и британца Оли Томпсона.

«Томпсон будет работать вторым номером, пытаясь, я думаю, подловить на ошибке каким-то образом, как он это сделал в бою с Олейником. Потому что идти в откровенный размен со стороны Оли Томпсона, наверное, было бы неразумно. Плюс борется Минаков на порядок лучше, поэтому и клинча Томпсон будет старательно избегать. Рискну предположить — вторая половина второго раунда, я думаю, Минаков додавит все-таки», — приводит РЕН ТВ слова Садокова.

Минаков и Томпсон возглавят турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 29 марта в Москве. На счету 39-летнего россиянина в ММА 22 победы и 2 поражения. В активе 44-летнего британца 22 победы при 16 поражениях.

Источник: РЕН ТВ
Виталий Минаков
Оли Томпсон
ММА
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