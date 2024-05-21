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Сегодня, 18:31

Цзю: «Дацик попытается сразу снести Тернера»

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Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю поделился ожиданиями от боксерского поединка между россиянином Вячеславом Дациком и ирландцем Шоном Тернером.

«Слава выйдет для того, чтобы сделать то, что он всегда делает — пытаться снести своего соперника.

Дацик, как бы это сказать, правильно сумасшедший. В том отношении, что, выходя на ринг, он сам не понимает, что может сделать. Готов, не готов — ему не важно, он выходит как гладиатор», — приводит слова Цзю РЕН ТВ.

24 мая в Балашихе состоится вечер профессионального бокса, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям. В главном бою вечера Дацик сразится с Тернером, а в соглавном поединке Алексей Папин выйдет на ринг против представителя Малавии Айзека Чилембы.

Источник: РЕН ТВ
Вячеслав Дацик
Костя Цзю
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