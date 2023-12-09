Кудряшов: «Бабанин — качественный боксер, Джонсон — опытный»

Российский боксер Дмитрий Кудряшов считает, что его соотечественник Максим Бабанин является фаворитом в поединке с американцем Кевином Джонсоном.

«Хорошо знаком с Максом, даже спарринговали немножко. Знаю Кевина Джонсона. Но здесь объективно Максим — фаворит. Фаворит, потому что является качественным боксером. Ну а Джонсон — (возраст. — Прим. «СЭ») 40+, количество поражений говорит само за себя. Понятно, что человек находится уже на спаде своих физических кондиций, но боксер обученный», — цитирует Кудряшова РЕН ТВ.

По его мнению, данный бой вряд ли завершится досрочно нокаутом.

«Получится ли у Макса выиграть у него досрочно — не знаю. Кажется, что этот бой продлится всю дистанцию из-за опыта Джонсона», — добавил боксер.

Поединок между Бабаниным и Джонсоном по правилам бокса пройдет на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Челябинске 15 декабря.

На счету 35-летнего россиянина 6 побед в 6 поединках на профессиональном ринге. В активе 44-летнего Джонсона 36 побед, 21 поражение и 2 ничьих.