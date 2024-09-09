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Сегодня, 17:45

Кудряшов считает, что Кузьмин победит Севейджа в бою на голых кулаках

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Боксер Дмитрий Кудряшов считает, что россиянин Сергей Кузьмин, который проведет поединок на голых кулаках против американца ДеАндре Севейджа в рамках турнира по кулачным боям «Бойцовского клуба РЕН ТВ», выглядит мастеровитее соперника.

20 сентября в «Вегас Сити Холле» пройдет турнир по кулачным боям. Откроет вечер поединок между Даниилом Бридовым и американцем Тони Чарльзом, во втором бою вечера сразятся Кантемир Калажоков (Россия) и Бретт Пасторе (США).

Главный бой вечера: Сергей Кузьмин — ДеАндре Севейдж. Поединок пройдет в формате 5 раундов по 2 минуты. В соглавном бою на ринге встретятся россиянин Олег Фомичев и американец Роб Морроу.

«Ребята будут аккуратны, не будет, наверное, такой активности, которая есть в боксе — будут беречь свои руки. Но Сергей, мне кажется, выглядит более мастеровитым, и раз пошел на этот шаг, значит, в себе уверен. Желаю удачи нашим бойцам, хочется увидеть от них ярких нокаутов — это то, зачем мы смотрим единоборства», — цитирует Кудряшова «РЕН ТВ».

По словам Кудряшова, бои на голых кулаках отличаются от классического бокса, воспитанником которого является Кузьмин, однако россиянин все равно одержит победу, в перчатках или же без них. Спикер считает, что Севейдж обладает хорошим любительским бэкграундом, однако Кузьмин является более обученным и опытным боксером.

Комментируя соглавный бой вечера, Кудряшов заметил, что Фомичев является звездой российской «кулачки», и его бои всегда интересны, поскольку боец всегда идет вперед и задает темп. При этом Морроу, который имеет опыт выступлений в ММА, возможно также является хорошим ударником и представляет определенную опасность.

Источник: РЕН ТВ
Дмитрий Кудряшов (бокс)

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