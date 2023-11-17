Кудряшов считает Минеева фаворитом в главном бое турнира РЕН ТВ

Российский боксер Дмитрий Кудряшов считает, что Владимир Минеев одержит верх над Иваном Штырковым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» 18 ноября.

«Для меня Володя — фаворит. Все-таки кикбоксинг — это его база. Владимир — более качественный боец, это его дисциплина. Иван — изначально не кикбоксер, он из ММА, самбо.

Володя, желаю тебе удачи. Самое главное — без травм и тебе, и Ивану. Будьте сильными и покажите классный, красивый бой», — цитирует Кудряшова РЕН ТВ.

Бойцы возглавят турнир по кикбоксингу, который пройдет в субботу, 18 ноября в «Казино Сочи», в игорной зоне «Красная Поляна». Поединок в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.