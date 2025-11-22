Кудряшов считает Папина фаворитом в поединке с Фогумом

Боксер Дмитрий Кудряшов считает, что россиянин Алексей Папин победит камерунца Ролли Ламберта Фогума в поединке на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Все будет зависеть от Папина, в каких он сейчас кондициях. Я не думаю, что Ламберт может преподнести что-то такое, чего Алексей не видел в своей практике. Поэтому, я думаю, победа минимум по очкам от Алексея», — цитирует Кудряшова «РЕН ТВ».

При этом он отметил, что Папину для победы будет недостаточно просто столкнуть соперника своим напором, россиянину нужно будет боксировать.

На счету 38-летнего Папина 17 побед, одно поражение, еще один бой с его участием признан несостоявшимся. В активе 36-летнего Фогума 15 побед, одно поражение и одна ничья.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет в Вологде 28 ноября.