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Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 16:13

Кудряшов заявил, что Робутти должен ответить за свои слова

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский боец Дмитрий Кудряшов считает, что аргентинец Даниэль Робутти должен ответить за свои слова в поединке с ним на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Робутти сейчас скромен, но буквально позавчера он обещал «надрать мою задницу», поэтому придется, наверное, отвечать за свои слова. У нас в России не принято говорить и не делать», — цитирует Кудряшова РЕН ТВ.

Бой состоится 26 апреля в Москве на волейбольной арене «Динамо». Формат поединка — 4 раунда по 3 минуты.

На счету 38-летнего Кудряшова 26 побед и 6 поражений за карьеру. В активе 38-летнего Робутти 11 побед при 6 поражениях.

Источник: РЕН ТВ
Дмитрий Кудряшов
ММА
0
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