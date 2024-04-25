Кудряшов заявил, что Робутти должен ответить за свои слова

Российский боец Дмитрий Кудряшов считает, что аргентинец Даниэль Робутти должен ответить за свои слова в поединке с ним на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Робутти сейчас скромен, но буквально позавчера он обещал «надрать мою задницу», поэтому придется, наверное, отвечать за свои слова. У нас в России не принято говорить и не делать», — цитирует Кудряшова РЕН ТВ.

Бой состоится 26 апреля в Москве на волейбольной арене «Динамо». Формат поединка — 4 раунда по 3 минуты.

На счету 38-летнего Кудряшова 26 побед и 6 поражений за карьеру. В активе 38-летнего Робутти 11 побед при 6 поражениях.