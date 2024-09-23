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Сегодня, 18:45

Кузьмин — о поединке с Севейджем: «Я победил честно, пусть и быстро»

Алина Савинова
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Двукратный чемпион России Сергей Кузьмин считает честной свою победу над Деандре Севейджем на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Свою работу сделал блестяще. Первый удар прошел. Не по затылку, как показалось многим. Этот удар называется «коряга». Классический и отработанный мной еще со времен любителей. Удар прилетает из-под жопы, его не видно. Если попадание в область виска, сами понимаете, тяжелый вес. И падать Севейджа я не учил. Просто четко донес. Соглашусь, что запись не особо качественная и не видно, как удар прилетает в голову, но я победил честно, пусть и быстро», — приводит MMA.Metaratings.ru слова Кузьмина.

Поединок между спортсменами прошел 20 сентября в Москве. Кузьмин победил Севейджа нокаутом в первом раунде. Изначально сообщалось, что бойцы будут драться на голых кулаках, но они вышли на ринг в ММА-перчатках.

Источник: Metaratings.ru.

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