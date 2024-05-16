Кузьмин назвал малавийца Чилембу «сбитым летчиком» перед боем с Папиным

Боксер Сергей Кузьмин заявил, что Айзек Чилемба в силу возраста является «сбитым летчиком». При этом, по его мнению, россиянину Алексею Папину будет нелегко победить малавийца.

«Айзек Чилемба уже такой сбитый летчик, но матерый. У него стиль такой нестандартный. Он двигается, контратакует и много защиты делает. Буду за Алексея Папина болеть, за нашего соотечественника. Это непростой поединок», — приводит РЕН ТВ слова Кузьмина.

Папин выйдет на ринг против Чилембы 24 мая. Спортсмены проведут бой в рамках вечера профессионального бокса, посвященного участникам специальной военной операции и их семьям. Мероприятие состоится в подмосковной Балашихе.