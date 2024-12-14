Кузьмин нокаутировал Адебайо на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Российский боксер Сергей Кузьмин победил нигерийца Соломона Адебайо в поединке основного карда турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бой в формате «шесть раундов по три минуты» завершился нокаутом через 2 минуты 54 секунды после начала заключительного раунда.

Рекорд 37-летнего Кузьмина теперь 20 побед (15 нокаутом) при 2 поражениях. 27-летний нигериец потерпел первое поражение после 14 побед.

Главным событием вечера станет поединок между бойцом ММА Виталием Минаковым и боксером Кевином Джонсоном. Тяжеловесы будут драться в формате «четыре раунда по три минуты».

В соглавном бою встретятся российский боксер Алексей Папин и американский боец ММА, боксер Грег Харди. Поединок пройдет в формате «шесть раундов по три минуты».

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