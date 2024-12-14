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Сегодня, 00:15

Кузьмин нокаутировал Адебайо на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Сергей Кузьмин победил Соломона Адебайо.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия
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Российский боксер Сергей Кузьмин победил нигерийца Соломона Адебайо в поединке основного карда турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бой в формате «шесть раундов по три минуты» завершился нокаутом через 2 минуты 54 секунды после начала заключительного раунда.

Рекорд 37-летнего Кузьмина теперь 20 побед (15 нокаутом) при 2 поражениях. 27-летний нигериец потерпел первое поражение после 14 побед.

Главным событием вечера станет поединок между бойцом ММА Виталием Минаковым и боксером Кевином Джонсоном. Тяжеловесы будут драться в формате «четыре раунда по три минуты».

В соглавном бою встретятся российский боксер Алексей Папин и американский боец ММА, боксер Грег Харди. Поединок пройдет в формате «шесть раундов по три минуты».

Полностью смотреть турнир можно на нашем YouTube-канале «Ушатайка».

Грег Харди, Алексей Папин, Виталий Минаков, Кевин Джонсон. Минаков — Джонсон, Папин — Харди. Онлайн-трансляция турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Бокс
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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