Кузьмин рассказал о своей подготовке к бою с Севейджем

Россиянин Сергей Кузьмин рассказал о своей подготовке к поединку с американцем ДеАндре Севейджем, который состоится на турнире по кулачным боям в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

По словам бойца, основная подготовка пройдена, теперь остаются «мелкие штрихи и нюансы».

«Если соперники друг другу в глаза смотрят, они уже взгляд поймали. Это как два хищника смотрят перед битвой, пытаются прочитать в глазах, что он посылает. Я ему послал: «Я буду только самые жесткие удары наносить», — цитирует Кузьмина «РЕН ТВ».

Другой российский боец Олег Фомичев рассказал о подготовке к поединку с американцем Робом Морроу.

«Больше отдыхаю, стараюсь не объедаться, чтобы полегче быть во время поединка. Посещаю зал, но более упрощенные нагрузки, чтобы быть в тонусе. Осталась пара дней, и в бой», — сказал Фомичев.