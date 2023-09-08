Ли Ху показал, как тренируется перед боем с Туйновым

Подготовка китайского борца Ли Ху по прозвищу Большой Дьявол с российским кикбоксером Владиславом Туйновым идет по плану, сообщает «Рен ТВ».

На опубликованном «Рен ТВ» ролике видно, как Большой Дьявол в интенсивном темпе отрабатывает атакующие приемы с использованием рук и ног. Ранее Ли Ху заявил, что хорошо подготовлен к поединку с Туйновым. Ради тренировок он даже отменил свой августовский бой.

Туйнов охарактеризовал китайских спортсменов как опасных и бескомпромиссных. По его словам, Большой Дьявол, очевидно, будет стоять до последнего, даже пропуская удары.

Туйнов и Ли Ху встретятся 15 сентября в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». На счету 25-летнего россиянина 52 боя по правилам кикбоксинга, в которых он одержал 47 побед (14 нокаутом) и потерпел 5 поражений. Также он провел 278 любительских боев.

Туйнов выступает за орловскую школу Чадина под руководством российского тренера Андрея Чадина.