Ли Ху — о поединке с Туйновым: «Отдам все силы и завершу нокаутом в три раунда»

Китайский кикбоксер Ли Ху по прозвищу Большой Дьявол заявил, что изучил своего соперника Владислава Туйнова.

«Я неоднократно изучал видео его соревнований. У него очень высокая скорость ударов руками и ногами, а также очень гибкие движения», — приводит РЕН ТВ слова Ли Ху.

Также представитель Китая пообещал отдать все силы, чтобы завершить бой с россиянином в три раунда.

«Я определенно отдам все силы этому бою и постараюсь завершить его нокаутом в течение трех раундов», — добавил спортсмен.

9 сентября стало известно, что Ли Ху прилетел в Москву на поединок с Туйновым. Бой пройдет по правилам кикбоксинга в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Элисте 15 сентября.

25-летний Туйнов выступает за орловскую школу Чадина под руководством российского тренера Андрея Чадина. На его счету 52 боя по правилам кикбоксинга, в 47 из которых россиянин одержал победы.