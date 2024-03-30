Минаков хочет провести поединок против 50-летнего Ханта

Российский боец ММА Виталий Минаков рассказал, с кем хотел бы в 2024 году провести поединок.

«Интересен бой против Ханта — это моя стихия. Хотел бы провести его в этом году», — приводит ТАСС слова Минакова.

Ранее Минаков победил британца Оли Томпсона единогласным решением судей в главном событии турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» и стал обладателем чемпионского пояса. Турнир проходил в ночь на 30 марта в Москве на волейбольной арене «Динамо».

Теперь на счету 39-летнего россиянина в ММА 23 победы и 2 поражения.