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Сегодня, 14:25

Минаков оценил получение российского гражданства боксером Кевином Джонсоном

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков прокомментировал получение российского гражданства боксером Кевином Джонсоном.

45-летний Джонсон получил российское гражданство 9 января указом президента РФ.

«Нельзя смотреть на это с одной стороны. Наш паспорт стоит намного дороже. Он бесценен для русского человека и для того, кто ощущает себя русским. А есть имиджевый аспект. Не считаю, что Кевин сильно имиджево прибавил России. Но когда выходцы из США мечтают получить русский паспорт, у меня это вызывает гордость. В такое сложное для нашего государства время.

Мы все понимаем, что за противостояние происходит. И когда приходят с «той» стороны и просят наш паспорт. Это что-то да значит. На международном уровне это заметно, когда из того лагеря приходят к нам. Кевин не может не знать, что честь иметь российский паспорт делает его военнообязанным. Он это понимаем и осознает», — цитирует Минакова MMA.Metaratings.ru.

13 декабря в рамках гала-шоу «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» состоится поединок между Минаковым и Джонсоном. Бой пройдет по правилам бокса.

Источник: MMA.Metaratings
Виталий Минаков
Кевин Джонсон
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