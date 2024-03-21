Минаков — о словах Томпсона: «Разговоры разговорами, а мужчина определяется своими поступками и действиями»

Российский боец ММА Виталий Минаков ответил на слова британца Оли Томпсона, который заявил, что «вырубит Минакова за считанные секунды».

«Молодец, умеет разговаривать. Разговоры разговорами, а мужчина определяется своими поступками и действиями. Говорит можно, что угодно. Меньше слов — больше дела, это то, что у нас, в России, определяет мужчину», — приводит слова Минакова РЕН ТВ.

Минаков и Томпсон сразятся в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 29 марта в Москве. Их поединок станет главным событием вечера.

На счету 39-летнего россиянина в ММА 22 победы и 2 поражения. В активе 44-летнего британца 22 победы при 16 поражениях.