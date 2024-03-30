Минаков победил Томпсона на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве

Российский тяжеловес Виталий Минаков одержал победу в главном событии турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Единогласным решением судей он победил британца Оли Томпсона. Бойцы провели в октагоне 3 раунда по 3 минуты по правилам «бокс в ММА перчатках».

Минаков стал обладателем чемпионского пояса.

Теперь на счету 39-летнего россиянина в ММА 23 победы и 2 поражения. В активе 44-летнего британца 22 победы при 17 поражениях.

Турнир проходил в Москве на волейбольной арене «Динамо». «СЭ» провел текстовую онлайн-трансляцию турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».