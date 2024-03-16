Минаков показал, как готовится к поединку с Томпсоном

Российский тяжеловес Виталий Минаков рассказал, как ведет свою подготовку к поединку против британца Оли Томпсона.

«Сейчас уже завершающий этап. У нас сейчас больше работа взрывная, на лапах, подвижность. Работа силовая — она несколько другая, не просто поднимаем железо, а работаем на станках и работа примерно приближена к бойцовской. Она динамическая, со специфическими упражнениями для удара, работы ног. Сегодня будет на верхний плечевой пояс, когда работаем с ногами», — приводит РЕН ТВ слова Минакова.

Минаков и Томпсон сразятся на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 29 марта в Москве. Их поединок станет главным событием вечера.

На счету 39-летнего россиянина в ММА 22 победы и 2 поражения. В активе 44-летнего британца 22 победы при 16 поражениях.