Минаков заявил, что в бое с Джонсоном готов вновь опровергнуть сомнения скептиков

9 декабря, 18:16
Четырехкратный чемпион мира по самбо Виталий Минаков рассказал, как решился на боксерский поединок с Кевином Джонсоном.
«Когда первый раз заговорили о данном противостоянии, конечно же, у меня был ответ однозначный, что я не боксер и выступать против профессионального боксера не совсем разумно. Но мы пообщались с моей командой, я посмотрел поединки Кевина (...) и понял, что в принципе почему бы не сделать этот вызов самому себе», — цитирует Минакова РЕН ТВ.
Россиянин отметил, что ему всегда нравилось находиться в позиции человека, которого недооценивают.
«Я ощущаю, что есть легкая ирония со стороны друзей, товарищей, коллег. Но это меня и подстегивает к тому, чтобы в очередной раз опровергнуть скепсис и сомнения в том, на что я способен», — добавил он.
Минаков проведет боксерский поединок против Джонсона в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» в пятницу, 13 декабря. Формат боя — четыре раунда по три минуты.