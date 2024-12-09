Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бойцовский клуб РЕН ТВ. Новости
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ

9 декабря, 18:16

Минаков заявил, что в бое с Джонсоном готов вновь опровергнуть сомнения скептиков

Алина Савинова
Telegram Дзен

Четырехкратный чемпион мира по самбо Виталий Минаков рассказал, как решился на боксерский поединок с Кевином Джонсоном.

«Когда первый раз заговорили о данном противостоянии, конечно же, у меня был ответ однозначный, что я не боксер и выступать против профессионального боксера не совсем разумно. Но мы пообщались с моей командой, я посмотрел поединки Кевина (...) и понял, что в принципе почему бы не сделать этот вызов самому себе», — цитирует Минакова РЕН ТВ.

Россиянин отметил, что ему всегда нравилось находиться в позиции человека, которого недооценивают.

«Я ощущаю, что есть легкая ирония со стороны друзей, товарищей, коллег. Но это меня и подстегивает к тому, чтобы в очередной раз опровергнуть скепсис и сомнения в том, на что я способен», — добавил он.

Минаков проведет боксерский поединок против Джонсона в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» в пятницу, 13 декабря. Формат боя — четыре раунда по три минуты.

Источник: РЕН ТВ
Бокс
Виталий Минаков
Кевин Джонсон
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Макгиди вспомнил, как в раздевалку «Спартака» принесли сумку с деньгами
Орбан рассказал о самых опасных неделях конфликта на Украине
Хлусевича отправляют в «Зенит». Трансферные слухи РПЛ
МВД накрыло сеть из 300 телефонных мошенников, отправлявших деньги ВСУ
Участник «Времени героев» занял должность замминистра инвестиций Подмосковья
Двалишвили: «Умар допустил ошибку и заплатит за нее»
Сегодня
Вчера
Неделя