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Сегодня, 17:30

Минеев о поединке между Папиным и Чилембой: «Буду всей душой болеть за Алексея»

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Российский боец ММА Владимир Минеев поделился ожиданиями от предстоящего поединка боксера Алексея Папина с малавийцем Айзеком Чилембой на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Я буду всей душой болеть за Алексея, желаю ему в этом бою только победы. Самое главное без травм, что очень важно в нашем ремесле. Давайте все вместе поддержим нашего земляка», — приводит слова Минеева РЕН ТВ.

24 мая в Балашихе состоится вечер профессионального бокса, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям. В главном бою вечера Вячеслав Дацик сразится с ирландцем Шоном Тернером, а в соглавном поединке Папин выйдет на ринг против Чилембы.

Источник: РЕН ТВ
Бокс
Владимир Минеев
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