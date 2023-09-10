Минеев — о Карвальо: «Он нестандартный, пластичный. Хороший соперник»

Российский боец Владимир Минеев оценил своего соперника бразильского бойца Рафаэля Карвальо и рассказал про подготовку к бою, который пройдет на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Мой соперник — именитый. Он нестандартный, пластичный. Ну, как многие бразильцы. Хороший соперник. У меня был запланирован отпуск. Я попросил руководство части, чтобы мне согласовали его чуть-чуть пораньше для проведения подготовки и проведения боя по правилам кикбоксинга. С середины августа я нахожусь в Дагестане на учебно-тренировочном сборе», — приводит слова Минеева РЕН ТВ.

Поединок Минеева и Карвальо по правилам кикбоксинга состоится 15 сентября в Элисте в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».