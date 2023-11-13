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Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 18:59

Минеев: «Штырков — какой-то голубой Халк. У него нетрадиционный взгляд на вещи»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев прокомментировал слова своего будущего соперника, Ивана Штыркова.

Ранее Штырков в шутку назвал Минеева Чудо-женщиной, когда бойца спросили, с каким супергероем он сравнил бы Владимира.

«Здесь стоит добавить, что он три раза перед тем, как это сказать, сказал, что это шутка, — сказал Минеев в интервью «РЕН ТВ». — Я не понимаю, почему он это сказал, для меня это неведомо. Для меня непонятно, почему один мужчина в другом мужчине видит женщину. Это нетрадиционный взгляд на вещи. Если он называет себя Халком, то непонятно, какого цвета Халк. Обычно Халк какого цвета, зеленый? Вот он какой-то голубой Халк».

Бой Штыркова с Минеевым по правилам кикбоксинга на турнире «Бойцовского клуба «РЕН ТВ» состоится 18 ноября на «RED Арене» в Сочи.

Владимир Минеев
Иван Штырков
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