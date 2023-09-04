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Сегодня, 02:17

Минеев перечислил сильные стороны Карвальо

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боец Владимир Минеев поделился ожиданиями от поединка против бразильца Рафаэля Карвальо.

«Вообще я увидел этого парня (Карвальо. — Прим. РЕН ТВ), когда он выиграл у Мелвина Манхуфа нокаутом досрочно. Это точно был титул чемпиона Bellator, по-моему, три или четыре года назад я увидел этот бой. Рафаэль тогда мне показался интересным. Я почему-то тогда подумал, что мы с ним обязательно пересечемся на ринге или в клетке. Довольно неудобный, высокий, меняет стойки, работает как левша, так и правша, — вот что неудобно. Обладает нокаутирующим ударом, пластичный, хорошо держит темп», — приводит слова Минеева РЕН ТВ.

Поединок Минеева и Карвальо по правилам кикбоксинга состоится 15 сентября в Элисте в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Источник: https://ren.tv/news/sport/1138536-mineev-perechislil-silnye-i-slabye-storony-karvalo-i-nazval-ego-neudobnym
Владимир Минеев
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