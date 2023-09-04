Минеев рассказал о своих любимых кикбоксерах

Российский боец Владимир Минеев перед поединком против бразильца Рафаэля Карвальо рассказал о любимых кикбоксерах.

«Конечно, я фанател от кикбоксинга профессионального, от К-1, от Эрнесто Хуста, от Жерома Ле Банне. Это были и есть мои любимые спортсмены. На YouTube смотрю его комбинации. И даже сейчас при подготовке к бою. То есть пересматриваю бои, старые бои, легендарное противостояние с Ле Банне, с Масато, Краусом», — приводит слова Минеева РЕН ТВ.

Поединок Минеева и Карвальо по правилам кикбоксинга состоится 15 сентября в Элисте в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».