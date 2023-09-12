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Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 18:11

Минеев считает Карвальо опасным и нестандартным противником

Алина Савинова
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Российский кикбоксер Владимир Минеев рассказал, что думает о бразильском бойце MMA Рафаэле Карвальо.

«Очень серьезный парень, он сам по себе не парень для битья, не мальчик из «Пионерской зорьки». Очень опасный. Это он с виду выглядит так: очечки, весь интеллигентный, мягко разговаривает, но в ринге и в клетке этот соперник точно не даст скучать. Он вообще искушенный боец», — приводит РЕН ТВ слова Минеева.

Поединок Минеева и Карвальо по правилам кикбоксинга состоится 15 сентября в Элисте в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и станет главным событием вечера.

10 сентября бразилец прилетел в Россию, чтобы принять участие в бое против Минеева.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1141543-mineev-nazval-karvalo-nestandartnym-protivnikom
Владимир Минеев
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