Минеев считает Карвальо опасным и нестандартным противником

Российский кикбоксер Владимир Минеев рассказал, что думает о бразильском бойце MMA Рафаэле Карвальо.

«Очень серьезный парень, он сам по себе не парень для битья, не мальчик из «Пионерской зорьки». Очень опасный. Это он с виду выглядит так: очечки, весь интеллигентный, мягко разговаривает, но в ринге и в клетке этот соперник точно не даст скучать. Он вообще искушенный боец», — приводит РЕН ТВ слова Минеева.

Поединок Минеева и Карвальо по правилам кикбоксинга состоится 15 сентября в Элисте в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и станет главным событием вечера.

10 сентября бразилец прилетел в Россию, чтобы принять участие в бое против Минеева.