Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев проведет поединок с Иваном Штырковым в рамках боксерского турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в субботу, 18 ноября. Бой по правилам кикбоксинга пройдет на площадке RED ARENA в Сочи. Время начала турнира — в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Прямой эфир боя бесплатно покажут на телеканале РЕН ТВ и YouTube-канале «Ушатайка».

Минеев предыдущий поединок по правилам кикбоксинга провел 15 сентября 2023 года в Элисте. Тогда 33-летний боец нокаутировал бразильца Рафаэля Карвальо.

Штырков 26 августа этого года в Москве в своем последнем бою по правилам бокса в Hardcore Boxing проиграл техническим нокаутом Константину Ерохину.

Трансляция турнира будет доступна на YouTube-канале «Ушатайка»