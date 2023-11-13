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Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 16:00

Минеев — Штырков: дата боя и где смотреть трансляцию в прямом эфире (Бойцовский клуб РЕН ТВ)

Минеев проведет поединок с Штырковым на боксерском турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 18 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Владимир Минеев.
Фото Павел Волков, Известия
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Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев проведет поединок с Иваном Штырковым в рамках боксерского турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в субботу, 18 ноября. Бой по правилам кикбоксинга пройдет на площадке RED ARENA в Сочи. Время начала турнира — в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Прямой эфир боя бесплатно покажут на телеканале РЕН ТВ и YouTube-канале «Ушатайка».

Минеев предыдущий поединок по правилам кикбоксинга провел 15 сентября 2023 года в Элисте. Тогда 33-летний боец нокаутировал бразильца Рафаэля Карвальо.

Штырков 26 августа этого года в Москве в своем последнем бою по правилам бокса в Hardcore Boxing проиграл техническим нокаутом Константину Ерохину.

Трансляция турнира будет доступна на YouTube-канале «Ушатайка»

Владимир Минеев
Иван Штырков
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Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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