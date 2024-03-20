Тарасов назвал заслуженной победу Хейбати в их первом поединке

ММА-блогер Артем Тарасов поделился мнением об Али Хейбати перед боем в турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Этого человека максимально сильно не люблю. У меня с ним был бой уже в одной из лиг, но это был бокс в MMA-перчатках и, скажем так, не моя стихия. Бой был достаточно равный, и близким решением отдали тогда ему победу. Что я могу сказать об этом бое? Неплохой бой был, показали хороший, крутой бой, порубились как следует, где он, наверное, заслуженно одержал победу, но сейчас все будет иначе», — цитирует Тарасова «РЕН ТВ».

Поединок Тарасова и Хейбати состоится 29 марта в Москве. В главном бою в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» выступят Виталий Минаков и Оливер Томпсон. В соглавном поединке вечера зрители увидят схватку Сергея Хрисанова и Сергея Романова.