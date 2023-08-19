Монсон объяснил, почему он продолжил борьбу с Тактаровым после завершения боя: «Это было как незаконченное дело. Мы оба это ощущали»

Российский боец Джефф Монсон в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о согласии Олега Тактарова провести реванш по правилам ММА.

«Бой меня расстроил. Я надеялся на победу, но по итогу всего лишь ничья. Я точно подерусь с ним по правилам ММА. Сейчас немного расстроен. Будто работа была напрасна. Я хочу реванш. Мы обсудили это после боя. Он согласился на это», — сказал Монсон «СЭ».

Также российский боец отметил, что он вступил в борьбу в боксерском поединке инстинктивно.

«Я первым бороться. Но это было инстинктивно. А потом он это продолжил и это пошло дальше. Так просто произошло. Почему мы продолжили бороться после завершения боя? Это было как незаконченное дело. Мы оба это ощущали», — добавил Монсон.

Россиянин Олег Тактаров и американец Джефф Монсон не выявили победителя в со-главном бою турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок прошел в Москве на волейбольной арене «Динамо».