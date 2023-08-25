Монсон: «Туйнов одержит победу над Ху Ли»

Боец ММА Джефф Монсон поделился своими ожиданиями от боя россиянина Вячеслава Туйнова против китайца Ли Ху на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Элисте.

«Первый самый легкий прогноз. Я думаю, что Владислав Туйнов одержит победу над Ху Ли, поскольку у него больше опыта. Что на счет китайских бойцов, то они достойные соперники, но у них уровень выступления на соревнованиях в том же Китае, в том же кикбоксинге или в ММА не так хорош.

В целом Ху Ли неплохой боец. Но у Владислава намного больше опыта. И честно сказать, если бы у меня были лишние деньги, то я бы их поставил на Владислава», — приводит РЕН ТВ слова Монсона.

Бой Туйнова против Ли Ху пройдет на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 15 сентября.