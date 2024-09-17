Морроу считает, что российские бойцы более напористы по сравнению с американцами

Американский боец Роб Морроу считает, что в США и РФ дерутся по-разному.

«В Америке стараются действовать на технику, берегут руки, боятся ударить. Здесь ребята уверенные, заряженные, они постоянно идут вперед», — подчеркнул Морроу.

По его словам, российские бойцы всегда стараются нокаутировать. Он добавил, что в предстоящем поединке на голых кулаках с россиянином Олегом Фомичевым его преимуществом станет опыт.

20 сентября в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет турнир по кулачным боям. В поединках сразятся Кантемир Калажоков (Россия) и Бретт Пасторе (США), а также Игорь «Имеля» Ионов (Россия) и Алекс «Ковбой» Оливейра (Бразилия).

В соглавном бою встретятся россиянин Фомичев и Морроу. Их бой пройдет в формате 3 раунда по 2 минуты.