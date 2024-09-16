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Сегодня, 20:07

Морроу считает, что сможет выиграть бой у россиянина Фомичева

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Американский боец Роб Морроу заявил, что сможет победить россиянина Олега Фомичева в поединке, который состоится 20 сентября в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я знаю, что Фомичев довольно жесткий, он идет вперед, прямолинейный, жесткий парень», — цитирует Морроу «РЕН ТВ».

Американский боец считает, что сможет выдержать напор Фомичева и выиграть бой. Поединок Морроу и Фомичева бой пройдет в формате 3 раунда по 2 минуты.

20 сентября в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет турнир по кулачным боям. В поединках сразятся Кантемир Калажоков (Россия) и Бретт Пасторе (США), а также Игорь «Имеля» Ионов (Россия) и Алекс «Ковбой» Оливейра (Бразилия).

Главным бой вечера состоится между Сергеем Кузьминым и ДеАндре Севейджем. Поединок пройдет в формате 5 раундов по 2 минуты.

Источник: РЕН ТВ

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