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Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 17:54

Мусаев напомнил Чеботареву, что сломал ему челюсть в предыдущем поединке

Алина Савинова
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Российский боец Тимур Мусаев поделился ожиданиями от поединка против соотечественника Андрея Чеботарева.

«Я думаю, в пятницу у меня будет тяжелый и красивый бой», — цитирует Мусаева РЕН ТВ.

Он также отверг обвинения в незрелищности со стороны Чеботарева, напомнив, что в прошлом поединке сломал ему челюсть.

«Если ты что-то сломал, это еще не значит, что показал зрелищный бой», — ответил ему соперник.

Бойцы встретятся в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия», который пройдет 15 ноября на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

Источник: РЕН ТВ

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