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Сегодня, 17:29

Мусаев заявил, что полностью готов к бою с Чеботаревым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Руслан Минаев
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Российский боец Тимур Мусаев рассказал о готовности к бою с соотечественником Андреем Чеботаревым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Сегодня последний день — две тренировки. Дальше нагрузки пойдут на спад. Основной этап подготовки завершен. Осталась небольшая коррекция веса. В принципе, я в форме, готов к бою», — цитирует бойца РЕН ТВ.

Турнир по боксу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» состоится 15 ноября на столичной волейбольной арене «Динамо». В главном поединке сойдутся россиянин Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик и американец Джейсон Гаверн.

Источник: РЕН ТВ

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