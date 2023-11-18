Немков считает, что Минеев одолеет Штыркова в одну калитку

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем бое между Иваном Штырковым и Владимиром Минеевым, который пройдет в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Судя по последнему бою Ивана, я думаю, этот бой пройдет в одну калитку. В одностороннем порядке Минеев победит. Борьбы в этом бое не будет. Минеев — базовый ударник. Он лучше Ивана на руках. Опять же, последний бой, когда Иван дрался с Ерохиным, показал, что у Штыркова слабые руки», — сказал Немков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Посмотреть видеотрансляцию боя Штырков — Минеев можно будет в прямом эфире на канале РЕН ТВ. Начало — около 00.00 мск. Бой пройдет в формате трех раундов по три минуты.

На счету Штыркова в ММА — 22 победы, 2 поражения и 1 ничья. Минеев провел в смешанных единоборствах 18 боев, в которых одержал 16 побед, 1 поражение и 1 ничью.

(Сергей Жуков)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию боя.