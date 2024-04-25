Фомичев: «В бою с Даниловым надо похитрее, побыстрее, и все получится»

Чемпион России по кулачному бою Олег Фомичев поделился ожиданиями от боя с белорусом Николаем Даниловым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Скорость убивает. Надо похитрее, побыстрее, и все получится», — приводит РЕН ТВ слова Фомичева.

Также он добавил, что сила удара зависит от скорости, а потому надо «спокойно, рассудительно выбрать момент и быстренько ударить». При этом Фомич отметил сложность попадания по противнику.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоится 26 апреля на московской волейбольной арене «Динамо». Прямая трансляция на телеканале РЕН ТВ — в 23.00 мск.