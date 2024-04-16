Фомичев — о планах на бой с Даниловым: «Считаю, что скорость решает»

Чемпион России по кулачному бою Олег Фомичев пообещал делать ставку на скорость в бое против белоруса Николая Данилова в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

«Буду делать свою работу, выполнять установки тренера. Я считаю, что все равно скорость решает. Стараться работать как можно быстрее, вот и все», — приводит слова Фомичева РЕН ТВ.

Бой россиянина Фомичева и Данилова станет соглавным событием вечера. В главном сойдутся Дмитрий Русская кувалда Кудряшов и Даниэль Зверь Робутти. Формат всех поединков: четыре раунда по три минуты.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» состоится 26 апреля на московской волейбольной арене «Динамо».